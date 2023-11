Pacheco: Votação de PLs das offshores e Bets está prevista para esta quarta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 15:49 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que estão previstas para esta quarta-feira, 29, as votações em plenário do projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda e offshores e do texto que regulamenta a tributação das apostas esportivas.

Pacheco confirmou que viajará hoje, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a Conferência do Clima (COP-28) em Dubai e, por isso, as sessões do Senado serão presididas pelo vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Os projetos das offshores e das apostas foram aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na semana passada e fazem parte do pacote de incremento receitas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para atingir o déficit zero nas contas públicas no ano que vem.

