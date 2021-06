Pacheco suspende sessão e votação da MP da Eletrobras será retomada amanhã

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), suspendeu a sessão plenária desta quarta-feira, 16. Por acordo entre os senadores, a votação da Medida Provisória que permite a privatização da Eletrobras será retomada amanhã, 17, às 10h.

O relator da proposta, senador Marcos Rogério (DEM-RO), fez a leitura de seu parecer na noites desta quarta-feira, 16. Ele acatou 19 emendas apresentadas pelos senadores em seu parecer e rejeitou 43 sugestões, ampliando a quantidade de jabutis – sugestões estranhas ao texto original – que já haviam sido aprovados pela Câmara.

Com tantas mudanças no parecer, os senadores pediram mais tempo para analisar o texto. Pacheco informou ainda que os senadores poderão apresentar propostas de destaques – sugestões que podem alterar o teor do texto – até as 9h de amanhã.

