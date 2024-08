Pacheco, sobre votação do PL da IA na comissão especial antes da eleição: ‘Acho difícil’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 17:53 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 6, que “é difícil” que o projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial seja votado no Senado antes das eleições municipais.

O projeto está em discussão em uma comissão temporária no Senado. O prazo de trabalho do colegiado foi prorrogado por Pacheco por mais 60 dias, pouco antes do recesso, em julho.

Ao ser questionado se era impossível votar o projeto antes das eleições, Pacheco respondeu: “Eu acho difícil”. O texto foi adiado na comissão temporária por pressão dos setores envolvidos e pela falta de acordo em torno do relatório do senador Eduardo Gomes (PL-TO).