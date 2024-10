Pacheco se reúne com presidente do Senado da Itália em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) – Os presidentes do Senado da Itália, Ignazio La Russa, e do Brasil, Rodrigo Pacheco, se reuniram nesta semana em Roma e discutiram o uso da diplomacia parlamentar como aliada na relação entre os dois países.

“O encontro se dá no momento em que nossa nação preside o G20, e a Itália preside o G7, e no ano em que a imigração italiana ao Brasil completa 150 anos”, diz uma publicação no perfil de Pacheco no Instagram.

“Na reunião, avaliamos ainda a troca de experiências entre os legislativos para que a diplomacia parlamentar seja uma aliada na relação bilateral e no desenvolvimento dos dois países”, acrescenta a mensagem.

Também participaram o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, o secretário-geral do Senado italiano, Federico Toniato, e o CEO da Enel, Flavio Cattaneo. (ANSA).