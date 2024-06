Pacheco: Recebo com muita alegria (elogios de Lula), tenho grande apreço por ele

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 21:04 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos elogios que recebeu do petista nesta quinta-feira, 27, e disse ter “grande apreço” pelo presidente.

Em visita a Minas Gerais nesta quinta, Lula disse que Pacheco é um “grande nome” para as eleições para o governo estadual de Minas Gerais, em 2026. “Ele teve uma atuação importante em defesa da democracia”, disse.

“Recebo com muita alegria. Tenho grande apreço pelo presidente Lula, sei que ele tem por mim também. Recebo com alegria o apreço do Lula e do PT”, afirmou Pacheco, após visita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quinta.

O presidente do Senado criticou, ainda, o que chamou de “negacionistas” – expressão que o presidente Lula também já usou para se referir a adversários do bolsonarismo.

“Recomendo que as pessoas que vivem do negacionismo, negativismo e agressão, sobretudo em rede social, que saiam disso e venham para o debate maduro. Minas Gerais não precisa de divisão, temos que ter pessoas de vários partidos congregados pelo bem de Minas Gerais”, afirmou Pacheco, ao lado de deputados estaduais e federais.