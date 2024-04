Pacheco postega votação dos vetos do governo; entenda o porquê

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 19:43 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu adiar a sessão conjunta do Congresso Nacional para análise de vetos pela falta de consenso entre governo e parlamentares. Ele disse que a previsão é de que a nova sessão ocorra entre os dias 7 a 9 de maio, já que as Casas estarão esvaziadas na semana que vem por causa do feriado do dia 1º de maio.

Pacheco esclareceu que deu maior prazo para os líderes organizarem um acordo, especialmente em torno dos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). O presidente reforçou que não haverá mais possibilidade de adiamento da sessão.