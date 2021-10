Pacheco marca reunião com Petrobras para discutir preço dos combustíveis

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que terá uma reunião com a diretoria da Petrobras logo após o feriado de 2 de novembro para discutir uma solução para o preço dos combustíveis. A data não foi anunciada, mas deve ocorrer na semana que vem, de acordo com o senador.

De acordo com o senador, a reunião servirá para encontrar “onde está a raiz do problema” do aumento do preço da gasolina e do diesel. Pacheco citou que é possível encaminhar soluções no campo tributário, na criação de um fundo de equalização e na própria política da estatal.

“Se for algo que possa demandar da Petrobras algum tipo de iniciativa, nós vamos ouvir a diretoria da Petrobras nesse sentido”, disse Pacheco em entrevista coletiva no Senado. Há uma possibilidade de os governadores participarem da reunião.

“Há a solução que pode vir da Petrobras e do próprio governo em relação à política de preços, que eventualmente se possa fazer um ajuste em relação a essa dependência dos combustíveis em relação ao dólar”, disse Pacheco, citando essa iniciativa como uma das propostas em discussão.

Saiba mais