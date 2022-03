Pacheco marca reunião com Guedes e relator dos combustíveis amanhã às 8h30

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcou uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o relator do pacote de combustíveis no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), para amanhã às 8h30, informou a assessoria de Pacheco.

O Senado desencadeou um movimento para convencer o governo do presidente Jair Bolsonaro a não adotar nenhuma medida direta para conter o preço dos combustíveis e votar o pacote de projetos de lei pautados no plenário da Casa nesta quarta-feira, 9.

