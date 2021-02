Pacheco, Lira e Guedes têm almoço para discutir auxílio emergencial

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), logo mais para tratar da retomada do pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia.

A conversa, que se dará em um almoço às 12h30 (de Brasília) na residência oficial do Senado, foi confirmada no fim da manhã desta sexta-feira pela assessoria de Pacheco.

Depois do encontro, Pacheco falará com a imprensa.

Veja também