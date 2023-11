Pacheco inicia ordem do dia no Senado e põe reforma tributária em pauta no plenário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 15:28 Para compartilhar:

O Senado iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 8, a sessão para votação da reforma tributária. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu início à chamada Ordem do Dia, período da sessão em que ocorrem as votações.

O primeiro passo é a discussão da proposta por parte dos parlamentares. O primeiro inscrito é o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).

Após a discussão, o Senado analisará o texto-base da reforma e, em seguida, os chamados destaques, que são trechos separados para votação individual e que podem alterar o teor da matéria.

