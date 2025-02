Pacheco: é possível criticar o congresso, mas não sua produtividade

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu aos senadores pelo trabalho durante a sua liderança na Casa alta e afirmou que, embora o Congresso possa ser criticado em vários aspectos, essas críticas não podem ser dirigidas à capacidade dos parlamentares em fazer entregas relevantes.

“Quero agradecer ao senado, todos os senadores e senadoras, pelo trabalho desempenhado na entrega de diversos projetos transformados em leis e reformas importantes. Pode-se criticar o congresso em vários aspectos mas não na capacidade de fazer entrega e produtividade de marcos legislativos”, disse Pacheco à imprensa antes da sessão de votação do novo presidente do Senado, que deve consagrar Davi Alcolumbre (União-AP) no posto. Na avaliação de Pacheco, a deliberação deve ocorrer de forma rápida.

Em entrevista coletiva, Pacheco ainda agradeceu aos profissionais de mídia e destacou o papel da imprensa em “tempos de fake news e descompromisso com a informação”. “Nunca foi tão importante imprensa livre e constitucional, portanto esse meu reconhecimento aos profissionais da imprensa”, disse.