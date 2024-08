Pacheco e Dario Durigan chegam ao Alvorada para reunião com Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2024 - 20:21 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda e atual ministro substituto da pasta, Dario Durigan, acabam de entrar no Palácio da Alvorada para encontrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião não estava prevista na agenda oficial do petista.

Há diversos projetos importantes para o Ministério da Fazenda no Senado, como a forma de compensar a desoneração da folha de pagamentos e a renegociação da dívida dos Estados desejada por Rodrigo Pacheco, além da regulamentação da reforma tributária. O Congresso Nacional está em recesso e retorna ao trabalho na semana que vem.