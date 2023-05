Pacheco diz ter visto com ‘bastante otimismo’ indicação de Galípolo à diretoria do BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 15:15 Compartilhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 8, ter visto com “bastante otimismo” a indicação do atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galipolo, para assumir a diretoria de Política Monetária do Banco Central.

“Considero Gabriel Galípolo um excelente quadro da República. Ele tem excelente diálogo com o Congresso Nacional, tem predicados próprios para ocupar essa posição. Vejo com bastante otimismo”, afirmou Pacheco, em entrevista a jornalistas após participar da reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira.

A indicação de Galipolo, feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa ainda de aprovação do Senado.

Haddad também indicou Ailton dos Santos, servidor de carreira do BC, para a diretoria de Fiscalização da autarquia. Assim como Galipolo, o nome de Ailton necessita de aval da Casa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias