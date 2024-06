Pacheco diz que também discutirá com Lula na semana que vem proposta de Refis dos municípios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu nesta quinta-feira, 13, que a renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios com a União também deve ser discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no encontro que os dois devem ter na semana que vem.

Pacheco pretende ouvir o presidente da República prioritariamente sobre a proposta de renegociação de dívidas dos Estados com a União. Questionado por jornalistas nesta quinta, porém, o presidente do Senado disse que também deve levar ao petista a demanda pelo Refis para as prefeituras.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) de renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pode ser analisada no plenário. Segundo o presidente do Senado, é possível que a proposta tenha andamento nos próximos dias.

Pacheco defendeu ainda que o Código Eleitoral seja analisado nas próximas semanas, antes do recesso parlamentar. A proposta está sob a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), que deve apresentar uma nova versão de seu parecer nos próximos dias, segundo o presidente do Senado.