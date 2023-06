Pacheco diz que negociará com Lula pauta para fortalecer relação Brasil-Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 19:40 Compartilhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira, 26,que negociará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma pauta para fortalecer as relações entre Brasil e Argentina. Ele deu as declarações durante encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. A conversa foi transmitida nos canais do Senado.

“A Argentina é um grande parceiro comercial, e a Argentina tem no Brasil um grande parceiro comercial. Seria muito egoísta e pouco inteligente que o Brasil fechasse os olhos para os problemas da Argentina”, disse Pacheco.

“Pedirei ao presidente Lula uma audiência específica para identificarmos como o Congresso Nacional brasileiro pode colaborar com as ações de fortalecimento das relações entre Brasil e Argentina”, declarou o presidente do Senado.

“Há uma relação de amizade, de apreço, de consideração, mas há uma relação de interesse bilateral. E é evidente que o Brasil tem que contribuir para a solução da Argentina”, disse o senador. “É inevitável a busca de auxílio à Argentina no momento de crise”, declarou ele.

“Recentemente um grupo de industriais brasileiros solicitaram a nós que pudéssemos criar políticas de incentivos para exportações para a Argentina. Isso é fundamental para a indústria brasileira”, afirmou Pacheco.

A conversa entre Pacheco e Fernández foi parte da visita de Estado feita pelo argentino. Também participaram os senadores Weverton Rocha (PDT-MA), Fabiano Contarato (PT-ES), Jaques Wagner (PT-BA) e Ivete da Silveira (MDB-SC).

A Argentina passa por uma profunda crise econômica e terá eleições no segundo semestre. Fernández não tentará reeleição.

