Pacheco diz que não avaliou e não conversou com senadores sobre proposta de compensação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 17:16 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que ainda não conversou com parlamentares sobre a proposta do Ministério da Fazenda em relação à compensação tributária para a desoneração da folha de pagamentos.

Em entrevista a jornalistas, nesta terça-feira, 4, Pacheco disse que ainda pretende examinar a sugestão do governo em relação à medida.

“Eu prefiro examinar mais detidamente essa sugestão do governo (de compensação tributária). Nos próximos dias, nós precisamos nos dedicar, em 60 dias, em materializar um acordo”, afirmou o presidente do Senado. “Eu não avaliei ainda, não conversei com nenhum senador sobre a proposta de compensação para a desoneração.”

Pacheco reiterou que ainda não há acordo sobre a reoneração dos municípios. Está firmada apenas a manutenção da alíquota de 8% para 2024.

Segundo ele, a questão dos municípios deve ser decidida até antes do recesso parlamentar. Em relação aos 17 setores, o acordo de reoneração gradativa já está acertado.