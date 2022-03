Pacheco convoca sessão do Congresso para quinta-feira para votar veto ao Relp

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira, 7, que deve votado na próxima quinta-feira, 10, durante sessão do Congresso, o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) referente ao PLC 46/21, que institui programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas (Relp). Pacheco afirmou no Twitter que a sessão ocorrerá “de modo que, caso o veto seja derrubado, haja tempo para adesão ao programa”.

Segundo Pacheco, atendendo à reivindicação da bancada feminina e para valorizar a semana do Dia Internacional da Mulher, também estará na pauta o veto de Bolsonaro ao PL 4968/19, que prevê a distribuição de absorventes para estudantes e mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias.

A pauta remanescente deverá ser apreciada em sessão do Congresso Nacional no próximo dia 16.

