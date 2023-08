Pacheco comemora redução da Selic e diz crer que será início da ‘saga de redução’ dos juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 20:59 Compartilhe

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comemorou nesta quarta-feira, 2, a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual.

Pacheco disse haver um “clamor muito forte da sociedade e do setor produtivo nacional” a favor da redução da taxa de juros e que a decisão “precisa ser enaltecida pela Presidência do Senado”.

“Quero crer que seja o início de uma saga de redução da taxa de juros no Brasil, o que é muito propício para o nosso crescimento, a geração de empregos, a geração de riquezas, a geração de arrecadação, a geração de divisas para o nosso País. Então, um dado muito positivo, uma notícia muito alvissareira sobre a redução da taxa básica de juros na tarde de hoje no Brasil”, afirmou Pacheco durante a sessão do plenário do Senado nesta quarta.

