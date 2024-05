Pacheco apara arestas, mas cobra olhar de Lula para demandas do Congresso

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 03/05/2024 - 19:53 Para compartilhar:

Foi por volta de 23h quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deixou as dependências do Palácio do Alvorada. O encontro secreto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve uma hora de conversa reservada entre os dois.

A IstoÉ apurou, com fontes próximas de Pacheco e do governo, que o tom da reunião foi ameno, embora Lula tenha sido cobrado pelas últimas ações do Planalto. Nas últimas semanas, o presidente do Senado mandou recados ao Executivo e reclamou da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a desoneração da folha de pagamento.

A decisão do ministro Cristiano Zanin aconteceu após um recurso ingressado pela Advocacia-Geral da União (AGU). Após o acórdão, a repercussão negativa tomou conta do Legislativo e incomodou até membros da base governista.

Nos corredores, o governo admitiu a preocupação com a possibilidade do presidente do Senado não interceder mais em prol das pautas do governo. O próprio Pacheco, incomodado, deu a entender, durante entrevista coletiva, que há uma rusga entre o Congresso e o Planalto.

No encontro, Rodrigo Pacheco apontou três preocupações do Congresso:

Reoneração dos municípios;

Reoneração da folha de pagamento;

Dívidas dos Estados.

Sobre o primeiro tema, o presidente do Senado afirmou que os municípios estão com o caixa limitado e precisam de folga para realizar investimentos. Sobre a reoneração, Pacheco entende que a medida pode prejudicar a geração de empregos e até provocar demissões em massa.

Já em relação ao último tópico, Pacheco cobrou o projeto prometido pelo governo em 2023. O tema, principal demanda dos governadores do Sul e Sudeste, deve avançar no Congresso Nacional nos próximos meses.

Os três assuntos impactam o orçamento da União, mas, segundo Pacheco, também poderiam afetar a articulação política caso o Planalto não aceite negociar. Ele ainda pediu atenção dos ministros e líderes sobre os tópicos e soluções rápidas para dar respostas ao Congresso.

Após o encontro, o governo passou a tratar com mais cautela as votações dos vetos no Congresso Nacional. Com o fim da intensa semana, as atenções dos líderes se voltam às negociações para a manutenção de parte das medidas. A votação dos vetos está marcada para quinta-feira, 9.