Da Redação 01/09/2023 - 9:29

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre estão entre os convidados do evento “Potencial de Investimentos Multilaterais no Brasil”, realizado nesta sexta-feira (1) em Washington, DC (EUA). O evento terá ainda a participação de Ilan Goldfajn, presidente do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, e de Johannes Zutt, diretor do Banco Mundial para o Brasil, entre outras autoridades. Acompanhe o evento ao vivo neste link.

