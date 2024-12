Pacers se vingam de dura derrota de três dias para o Boston com show de Haliburton na NBA

Demorou, mas o Indiana Pacers conseguiu saborear o gostinho de uma grande vitória diante do atual campeão Boston Celtics, de quem havia caído na decisão do Leste na temporada passada (4 a 0) e vinha de humilhante derrota por 142 a 105 há três dias. Comandado pelo astro Tyrese Haliburton, cestinha com 31 pontos, o time visitante calou o TD Garden neste domingo à noite, ao ganhar por 123 a 114 e se consolidar na oitava colocação da conferência.

Além da grande performance de Haliburton, os Pacers tiveram grande contribuição de Andrew Nembhand, ausente na surra de sexta-feira. Recuperado de tendinite no joelho, o ala-armador canadense anotou 17 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu 8 assistências.

Diferentemente da temporada passada, na qual fez do TD Garden seu diferencial e onde somou só quatro reveses (ganhou 37), o Boston não vem conseguindo se impor em seus domínios e já somou a sexta derrota caseira em apenas 32 partidas disputadas na atual edição.

Mesmo com 31 pontos de Jaylen Brown (vinha de 44 na rodada anterior), o Boston sentiu muito as ausências de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, machucados. O grande desempenho dos lances de três na jornada passada também não se repetiu, com menos de um terço dos arremessos precisos neste domingo (16 de 54).

Depois de ganhar o primeiro quarto por dois pontos de vantagem, os Celtics jamais conseguiram dominar o placar. Foram para o intervalo com sete de desvantagem (65 a 58) e viram um “mordido” Indiana voltar ainda mais forte.

Os donos da casa até encostaram com 75 a 73, mas acabaram sofrendo um apagão e vendo o rival anotar 13 seguidos para depois apenas administrar no fim e chegar ao 16º triunfo em 33 jogos, no oitavo lugar. Os Celtics se mantêm em segundo, já com nove derrotas em 32 jogos.

Jogando em Oklahoma, o City Thunder não teve trabalho para somar sua 11ª vitória consecutiva na temporada da NBA, ao anotar 130 a 106 diante do Memphis Grizzlies de Ja Morant. Shai Gildeous-Alexander comandou o triunfo do líder disparado do Oeste com 35 pontos e sete assistências, deixando a equipe agora com 26 vitórias em 31 partidas.

Acompanhe os resultados deste domingo:

Orlando Magic 102 x 101 Brooklyn Nets

Boston Celtics 113 x 124 Indiana Pacers

Toronto Raptors 107 x 136 Atlanta Hawks

Houston Rockets 100 x 204 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 130 x 106 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 112 x 110 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x New York Knicks

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

New Orleans Pelicans x Los Angels Clippers

Utah Jazz x Denver Nuggets