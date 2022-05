Pacajus-CE vence o Tuna Luso-PA e assume a liderança do grupo na Série D

A sexta rodada da Série D do Brasileiro foi iniciada na noite desta sexta-feira, com um jogo. No estádio João Ronaldo, o Pacajus-CE fez o dever de casa e venceu o Tuna Luso-PA, por 2 a 0, com gols marcados por Passinha e Testinha, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, o Pacajus chegou a 11 pontos e lidera provisoriamente o Grupo A2. O adversário segue sem vencer, com dois pontos, na oitava e última colocação.





O formato da Série D é o mesmo de anos anteriores. Na primeira fase, os 64 times foram divididos regionalmente em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro das chaves. Ao fim de 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.