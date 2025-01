Pacaembu é confirmado como sede da final da Copinha entre São Paulo x Corinthians

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será mesmo disputada na Arena Mercado Livre Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Allegra, concessionária responsável pela administração do estádio, confirmaram à reportagem que a decisão entre São Paulo e Corinthians será realizada no local, no sábado, aniversário de 471 anos da capital paulista. As partes também afirmaram que o “Majestoso” acontece às 10h.

Rumores davam conta de que a final poderia mudar de local mesmo após a Secretaria de Licenciamento Urbano (SMUL) emitir um alvará de funcionamento provisório para a Allegra realizar a decisão da Copinha. O Estadão apurou que a concessionária sempre trabalhou com a hipótese de uma liberação temporária caso os trâmites de entrega das obras do Pacaembu não fossem finalizados a tempo.

Para conceder o alvará definitivo, é necessária a emissão do termo de aceite da obra, documento que garante o cumprimento do contrato e que confere condições de uso ao local.

A Allegra usou alvarás provisórios em cinco eventos-teste no segundo semestre de 2024, entre elas e Copinha feminina. As obras no local foram atrapalhadas após um incidente de rompimento de tubulação de águas pluviais em 21 de dezembro, durante a realização da Taça das Favelas. Apesar do contratempo, a concessionária manteve a segurança no planejamento para realizar a decisão no local.

No jogo entre São Paulo e Corinthians, o estádio poderá operar com público reduzido de 20 mil pessoas, um pouco abaixo dos 26 mil de capacidade total. O alvará provisório exige atestados técnicos de funcionamento do sistema de segurança, incluindo equipamentos e brigada de combate a incêndio e pânico, assinados por profissionais habilitados.

Como é de habitual nos clássicos disputados em São Paulo, a partida terá torcida única. O time tricolor irá contar com os torcedores nas arquibancadas por ser dono da melhor campanha da competição.

Havia a expectativa da reabertura do espaço em abril do ano passado, com um show do cantor Roberto Carlos, mas o evento foi cancelado em cima da hora por falta de alvará. A Allegra Pacaembu, concessionária detentora da outorga do Pacaembu por 35 anos, passou a operar o espaço em janeiro de 2020, mas as obras só começaram em junho de 2021.