Pablo relembra gol pedido pelo São Paulo e cita oportunidade pelo Athletico

No Allianz Parque, o Athletico soube ter a cabeça fria ao levar 2 a 0 do Palmeiras e buscou o empate que deu ao Furacão uma vaga na final da Libertadores da América.

O atacante Pablo, que saiu do banco de reservas e anotou o primeiro gol do time paranaense, relembrou a última temporada, quando falhou no mesmo estádio com a camisa do São Paulo.

– Por outro clube que jogava, perdi um naquele mesmo gol e tive dificuldade até de dormir, então Deus é bom demais, dá uma volta, dá outras oportunidades pra vocês – explicou em entrevista à ESPN.

– É um gol especial, é um clube com muita humildade e chega agora à sonhada final. Cada vez mais crescendo, estrutura, gestão incríveis, futebol mais incrível. Vamos em busca do nosso sonho, demos um passo fundamental – disse.

Agora, a expectativa de Pablo é que o Athletico tenha um final feliz na Libertadores e aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Vélez Sarsfield, no Maracanã.

