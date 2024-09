Pablo Marçal protocola notícia-crime contra Datena por cadeirada

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/09/2024 - 15:13 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) protocolou nesta quinta-feira, 19, uma notícia-crime contra José Luiz Datena (PSDB) após ter sido agredido com uma cadeirada no debate da TV Cultura. Na peça, Marçal justifica ter sido alvo de injúria e vias de fato.

A defesa de Marçal ainda pede que a denúncia seja enviada para o Ministério Público Eleitoral para a abertura de inquérito. Os advogados reiteram a gravidade das lesões, como a fratura na costela e no dedo.

“Devido a agressão física, o noticiado foi expulso do debate e o noticiante teve que abandonar o programa às pressas, com fortes dores e dificuldade de respirar, sendo socorrido por uma ambulância do evento, que o encaminhou até o Hospital Sírio Libanês para pronto atendimento”, afirma o documento.

“Assim, diante de todo o exposto, requer-se seja a presente notícia-crime remetida ao il. Representante do Ministério Público Eleitoral competente, para que, nos termos das normas legais ora mencionadas, ofereça-se denúncia de imediato, instaure-se procedimento investigativo ou se solicite esclarecimentos acerca dos fatos”, conclui.

Pablo Marçal foi agredido com uma cadeirada por Datena durante o debate da TV Cultura. No momento anterior à agressão, o ex-coach acusou o apresentador de assédio sexual, o que revoltou o tucano, que pegou a cadeira do estúdio e atingiu o adversário.

Datena foi expulso do debate, enquanto Marçal deixou o evento mais cedo e foi encaminhado ao hospital Sírio Libanês. Ele recebeu alta na segunda-feira, 16.