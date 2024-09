Pablo Marçal processa Datena por cadeirada e pede indenização de R$ 100 mil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 8:48 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) entrou com um processo contra José Luiz Datena (PSDB) por conta da cadeirada durante o debate na TV Cultura e pediu indenização de R$ 100 mil por danos morais.

O episódio em questão aconteceu no dia 15 de setembro. Datena atingiu Marçal com uma cadeira após o empresário fazer uma série de provocações contra o apresentador de TV, incluindo insinuações a respeito de uma acusação de assédio sexual, que foi arquivada pela Justiça.

O processo foi protocolado no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) na quinta-feira, 26, e disse que a agressão foi premeditada e causou “efeitos devastadores” na esfera moral, física e psicológica, além de “constrangimento e humilhação pública” a Pablo Marçal, segundo a colunista Malu Gaspar, do “O Globo”.

Os advogados do empresário alegam que ele teria sofrido uma fratura no sexto arco costal e uma lesão no punho direito e teve a imagem pública afetada. Além disso, acusaram Datena de “uso da força bruta para calar um adversário político” e de “afronta direta ao processo democrático, colocando em risco a integridade do debate público, bem como a segurança dos demais candidatos e o direito do eleitorado de assistir a discussões eleitorais pautadas pelo respeito mútuo e pela troca de ideias”.

O site IstoÉ procurou as campanhas de Pablo Marçal e José Luiz Datena para comentarem o caso, mas não obteve resposta até o momento.