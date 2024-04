Pablo Marçal é cotado pelo PRTB como pré-candidato à prefeitura de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 16:34 Para compartilhar:

O coach Pablo Marçal pode ser lançado pelo PRTB como pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Inicialmente, a sigla trabalhava com o nome de Padre Kelmon, que foi candidato à Presidência da República nas eleições de 2022.

Marçal filou-se ao PRTB antes do fechamento da janela partidária, no sábado (6). À IstoÉ, o presidente do partido, Leonardo Avalanche, confirmou que Marçal se colocou à disposição para a disputa.

“Se até o dia 15/05 não aparecer um nome com perfil que ame o povo, bom gestor, que deseja destravar o povo a prosperar, me considerem automaticamente uma opção nessa disputa. Meu desejo é servir o povo e se esse for o cenário, teremos uma solução diferente pra essa eleição”, disse Marçal ao presidente do partido.

Quem é Pablo Marçal

Pablo Henrique Costa Marçal é empresário, político, coach e influenciador digital. Em 2022, foi lançado como candidato à presidência da República pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Após o pleito, se afastou da política e voltou a focar em sua carreira de coach.

O empresário já foi investigado pela Polícia Federal por suspeita de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ele também já foi multado e condenado a retirar publicações do ar em suas redes sociais. À época, o empresário associou o PT à distribuição de um suposto “kit gay” nas escolas.