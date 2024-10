Pablo Marçal diz que só apoia candidatura de Nunes após pedido de desculpas

Luma Venâncio e Giorgia Cavicchiolii Luma Venâncio e Giorgia Cavicchioli https://istoe.com.br/autor/luma-venancio-e-giorgia-cavicchioli/ 08/10/2024 - 21:46 Para compartilhar:

Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, declarou que só irá apoiar a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno caso receba um pedido de desculpas dele, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio do ex-coach ocorreu nesta terça-feira, 8, na Plataforma Internacional – empresa fundada por Marçal – , localizada na região metropolitana de São Paulo. Segundo ele, o apoio acontecerá “só por um milagre”.

“Eu não vou apoiar Ricardo Nunes e que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles. Tenho convicção de que eles não têm humildade para isso”, afirmou.

O atual prefeito não garantiu aliança com o ex-coach, mas expressou a expectativa de receber votos do eleitorado associado a Pablo. “Não quero conversar com ele [Marçal]. Preciso dos eleitores do Pablo Marçal. […] É um eleitor de direita e represento o centro e a direita.”, afirmou o Ricardo Nunes nesta segunda-feira, 7.

O segundo turno das eleições acontece no dia 27 de outubro; os votantes paulistanos vão às urnas para decidir entre o atual prefeito Ricardo Nunes e Guilherme Boulos (PSOL).

