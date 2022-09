Pablo Marçal defende a valorização do salário mínimo

Agência Brasil 31/08/2022 - 21:49 Compartilhe

O candidato do Pros à presidência da República, Pablo Marçal, voltou a defender hoje (31) a valorização do salário mínimo. Segundo o candidato, o valor da remuneração no país está defasado em relação a outros países da América do Sul.

“Nós somos a maior potência da América Latina. Não faz sentido termos um salário mínimo tão defasado. Vamos ter o maior salário mínimo da América do Sul. Chega de miséria! Chega de fome nesse país”, escreveu em suas redes sociais.

Marçal, em sua proposta de governo, defende ainda a instituição de novos pisos salariais para as categorias. “Instituiremos piso salarial para as diversas profissões que ainda não possuem regulamentação nesse sentido, a exemplo dos publicitários e dos gestores ambientais, valorizando a atuação profissional de cada classe”.

Nesta quarta-feira, o candidato fez duas lives em suas redes sociais, concedeu entrevista ao veículo BM&C News e ao Correio do Poder. Ele também gravou material para a campanha eleitoral.

