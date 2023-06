Pablo Marçal: coach que tentou concorrer à Presidência acumula polêmicas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 17:43 Compartilhe

O coach Pablo Marçal ganhou notoriedade por se envolver em algumas polêmicas. A mais recente foi a morte do técnico de audiovisual Celso Guimarães Silva, de 49 anos, que morreu na quarta-feira, 28, depois de receber uma descarga elétrica que o derrubou de uma altura de três metros, em um estúdio de Marçal, localizado no município de Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Celso estava montando o espaço para uma transmissão ao vivo quando o acidente aconteceu. O profissional estava usando um capacete e talabarte – equipamento que prende o cinto de segurança a estruturas -, mas não havia ponto de ancoragem.

O profissional foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Barueri, onde permaneceu internado até a sua morte.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Barueri, que investiga a ocorrência como “morte suspeita”.

Tassio Renan, advogado que representa o coach, informou por meio de nota enviada ao Estadão que o acidente não é de responsabilidade de Pablo. “A gente tem alguns imóveis disponíveis para aluguel e aquele estúdio estava alugado. Nossos estúdios são regularmente fiscalizados e auditados para manter a segurança de quem contrata o serviço. Então, a responsabilidade é do locatário. Temos as câmeras de segurança que resguardam nossa posição em relação aos fatos”, acrescentou.

Outra morte

Porém esse não foi o único caso envolvendo um funcionário das empresas de Pablo Marçal. No dia 5 de junho, Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma maratona de rua realizada pelo grupo XGrow, no bairro de Alphaville, em São Paulo.

O jovem teve um mal-estar depois de correr 15 quilômetros dos 42 estipulados para a prova. Bruno chegou a ficar internado, mas não resistiu.

Na época, o coach Pablo negou qualquer ligação com Teixeira e informou que a maratona foi promovida pelos funcionários, sem qualquer participação da empresa.

No ano de 2022, Marçal se envolveu em outra polêmica. Ele organizou uma subida ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, com dezenas de seguidores. Os participantes não tinham equipamentos adequados para escalarem quase 2,5 mil metros de altitude e ainda foram surpreendidos por uma tempestade com ventos fortes. O coach e o grupo precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Depois, em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, Pablo rebateu as críticas e afirmou: “Eu sou irresponsável com a minha própria vida. Então, cada um que cuide da sua. Eu não me vejo irresponsável, sendo que eu chamei o Corpo de Bombeiros. Porque não precisou. Eu chamei de precaução, contra o grupo inteiro”.

Candidatura cassada

Ainda no ano de 2022, Pablo Marçal tentou se candidatar à Presidência da República. Porém o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a sua solicitação por conta de diversas disputas internas do Pros.

Os ministros consideram válida a anulação da convenção partidária que escolheu Marçal como candidato.

A IstoÉ entrou em contato com o coach para comentar os casos, mas não obteve resposta. O espaço permanece aberto.

Quem é Pablo Marçal?

Pablo atuou como consultor empresarial e, depois, tornou-se coach, influenciador digital e palestrante. Ele também se apresenta em suas redes sociais como investidor e escritor.

Atuando como coach, Marçal oferta um treinamento que promete desbloqueios cerebrais.

