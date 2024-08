Pablo Marçal ataca desistência de adversários: ‘Falta homem’; Tabata e Marina também criticam ausências

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 19/08/2024 - 11:39 Para compartilhar:

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) criticou os adversários que desistiram de participar de um debate na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com o Marçak, falta “virilidade” na disputa eleitoral de SP. Presentes no debate, Marina Helena (Novo) e Tabata Amaral (PSB) também comentaram as desistências, chamando os ausentes de “fujões” e “covardes”, respectivamente.

Previstos para participarem do debate da Veja, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) desistiram em cima da hora. As campanhas justificaram conflito de agendas.

Aos jornalistas, Marçal acusou os candidatos de estarem em conluio para recuarem do debate. Ele ainda disse que a “falta de homem” é um problema na sociedade.

“Todas as vezes que eles me encontrarem, eles vão cair nas pesquisas. Sentaram em um restaurante ontem e decidiram. Sabe qual é o problema da nossa sociedade hoje? Falta homem”, afirmou.

“Vocês não homens para aguentar a verdade. Boulos, você começou a brincadeira e agora desceu do play, é isso? Você não é homem, nenhum de vocês. Nem o bananinha, nem o aspirador, nem o Dapena”, concluiu.

Ele ainda afirmou que será um novo Pablo Marçal e que não “aliviará” para Nunes. O candidato chamou Nunes de “bananinha” e “Zé Bonitinho”, além de afirmar que o prefeito tem perfil apenas de vereador.

“Não vou poupar você por nada. Tem perfil máximo de vereador”, disse.

Questionado sobre a investigação da Justiça Eleitoral sobre supostas notícias falsas contra Boulos, Marçal disse não ter preocupação e disponibilizou a conta do Instagram em caso de direito de resposta. Ele afirmou, porém, que o psolista será “massacrado” por apoiadores.

“Eu não vou recorrer, se pedir um vídeo, eu dou dois. Se ele não mostrar (o laudo que comprova o uso de cocaína), eu vou mostrar. Vai ser metralhado lá (nas redes sociais)”, declarou

Marina Helena e Tabata Amaral

As candidatas Marina Helena (Novo) e Tabata Amaral (PSB) também criticaram a falta dos três adversários no debate. As duas classificaram como ‘covardia’ que a ação dos oponentes.

Marina Helena chamou Nunes, Boulos e Datena de “fujões e questionou como o trio poderá governar a cidade se não não vão aos debates.

“Eles assinaram um termo de compromisso para virem e não cumpriram. Como podemos esperar alguém para governar a cidade que descumpre uma promessa como essa? Como podemos esperar que covardes enfrentem os desafios da cidade”, afirmou.

Já Tabata Amaral admitiu o nível baixo dos debates, protagonizado por ataques entre os adversários. Ela ainda citou as provações de Marçal e disse que os candidatos precisam aguentar.

“É lastimável. Acha que eu gosto dos rumos que o debate está tomando, acha que eu gosto da Marina e do Marçal? O nível está baixo, mas posso elevar o nível”, afirmou.

“Eles querem tirar esse direito do eleitor (não indo ao debate) Se não aguentam uma provocação do Marçal, você acha que ele aguenta uma Câmara de SP, um governador”, concluiu Tabata.