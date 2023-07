Pablo Maia não treina e deve desfalcar São Paulo no clássico com o Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 18:50 Compartilhe

O volante Pablo Maia deve continuar desfalcando o São Paulo. O jogador, que perdeu o pai na véspera do clássico com o Palmeiras, não treinou neste sábado. O clube o liberou para ficar e dar suporte à família, o mesmo ocorreu com Nathan. O lateral recebeu a notícia da morte de sua mãe e também não participou da atividade comandada pelo técnico Dorival Júnior.

Os problemas do treinador não param por aí. Gabriel Neves fraturou a costela no jogo com o Palmeiras e vem fazendo tratamento com o Departamento Médico do São Paulo. O zagueiro Beraldo, em recuperação de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, participou da atividade, mas ainda não está à disposição do treinador.

Com isso, Dorival Júnior será obrigado a mexer o time para o jogo com o Santos, neste domingo, às 16h, no Morumbi. O São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Luan, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

O técnico Dorival Júnior exibiu neste sábado um vídeo para os jogadores e comandou uma atividade

Depois do vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas, Dorival Júnior comandou uma atividade tática posicional e um trabalho de bolas paradas. Houve ainda um exercício técnico em campo reduzido para parte do grupo.

Com 22 pontos em 14 rodadas, o São Paulo está na oitava colocação do Brasileirão. A motivação do clube está em alta após eliminar o Palmeiras e avançar à semifinal da Copa do Brasil.

