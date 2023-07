Pablo Maia é liberado pelo São Paulo após morte do pai e pode ser desfalque contra o Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 15:58 Compartilhe

O volante Pablo Maia foi liberado do treinamento do São Paulo nesta quarta-feira por causa da morte de seu pai, Roberto Fortunato, que tinha 61 anos e passava por um tratamento oncológico. De luto, o jogador tem presença incerta no clássico com o Palmeiras, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para as 20 horas desta quinta-feira, no Allianz Parque.

“Pai, obrigado por tudo! Sentiremos muito a sua falta, mas tenho certeza que você estará em um lugar bom e olhando por nós! Essa dor irá nos transformar e nos unir mais ainda. Sua família está Qui por você! Descanse em paz, meu querido pai! Eu te amo”, escreveu o volante de 21 anos em suas redes sociais.

Em comunicado, o São Paulo também lamentou a morte de Roberto e direcionou mensagens de apoio ao jogador formado na base tricolor. “Estamos junto com você, Pablo Maia. Muita força neste momento difícil. Nossas condolências à família e aos amigos”, publicou o clube, que ainda não confirmou se o atleta irá para o jogo contra os palmeirenses..

Titular do São Paulo de Dorival Júnior, Pablo Maia tem três gols e uma assistência nesta temporada. Em um de meio de campo que costuma ter bastante variações, conforme as necessidades observadas pelo treinador, o jovem de 21 anos tem vaga praticamente cativa entre os 11 iniciais.

