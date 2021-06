Pablo fala sobre classificação do São Paulo: ‘A gente sabe o que tem que fazer’ Atacante, que marcou um hat-trick na goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, comentou sobre a vaga do Tricolor para às oitavas de final do mata-mata nacional

Autor de um hat-trick na goleada do São Paulo por 9 a 1 contra o 4 de Julho, que valeu a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Pablo comentou sobre a classificação do Tricolor no mata-mata nacional.

O camisa nove disse que a equipe não estava satisfeita com os resultados recentes. Antes da classificação, o Tricolor vinha de duas derrotas e um empate, não conseguindo resultados positivos.

– No jogo lá, infelizmente tomamos três gols de bola parada. Aqui tomamos um gol logo de começo, mas a equipe é muito consciente das coisas que tem que fazer. O Crespo nos pede muita intensidade. A gente não estava satisfeito, vínhamos de empate, derrota, então esse resultado é com muito pé no chão. A gente sabe o que tem que fazer, o que o Crespo pede. Classificação importante para nós – afirmou Pablo ao ‘SporTV’ depois do jogo.

O jogador completou seu centésimo jogo no São Paulo. Com os três gols na noite desta terça, Pablo foi a nove na temporada e se isolou ainda mais na artilharia do elenco.

Agora, o São Paulo vira a chave para a disputa do Brasileirão. No próximo domingo (13), o Tricolor enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

