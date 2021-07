Pablo completa sete jogos pelo São Paulo no Brasileirão e não pode mais se transferir para equipes da Série A Atacante foi titular na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0 e completou quantidade de jogos em que o jogador fica impossibilitado de jogar em outra equipe do Campeonato Brasileiro

O São Paulo contou com o atacante Pablo na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a sétima partida do camisa nove pelo Tricolor no torneio, o que impossibilita uma transferência dele para outra equipe do Brasileirão.

Criticado por boa parte da torcida, o jogador foi titular contra os baianos, mas não teve boa atuação e acabou sendo substituído por Galeano.

Recentemente, Pablo recebeu uma sondagem do Internacional, que queria contar com o atacante por empréstimo. No entanto, com esse sétimo jogo pelo São Paulo, ele não poderá mais se transferir para o Colorado e nem para qualquer outra equipe da Série A do Brasileiro.

Apesar do cenário pouco favorável a Pablo no São Paulo, ele ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols marcados. Mesmo assim, ele vem tendo poucas chances com Hernán Crespo e foi titular neste sábado devido ao time misto que o Tricolor atuou.

