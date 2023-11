Pablo celebra 20 anos de carreira com lançamento de DVD

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/11/2023 - 15:03 Para compartilhar:

Pablo, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, gravou DVD em setembro, na Arena Amazônia, em Manaus, em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Com ingressos esgotados, ele levou mais de 30 mil pessoas, que fizeram coro a um repertório de sucessos que marcaram sua trajetória.

O resultado será apresentado nesta sexta-feira, 17 de novembro, em todas as plataformas digitais, como a primeira parte deste registro.

Neste primeiro ato, os fãs terão a oportunidade de reviver alguns dos maiores hits do artista, incluindo canções como “Tomara”, “Por que Homem não chora”, “Deixa de caô”, “Pecado de Amor”, “Agora”, “Ao sabor do vento”, “Bilu Bilu”, “Mega Sena” com participação de Marilia Tavares, “E ai bê”, “Fala a verdade pra ele”, “Um dia” e “Fazendo Falta”. Cada música representa uma página importante na carreira do cantor e promete envolver os ouvintes em uma viagem musical inigualável.

Manaus, com sua atmosfera única, foi escolhida como o cenário ideal para esta gravação histórica. A capital amazônica proporcionou o ambiente perfeito para que Pablo e equipe criassem um espetáculo à altura da grandiosidade de seus 20 anos de carreira.

Este lançamento é mais do que um simples DVD, é a celebração da música, da paixão e do talento que caracterizam a carreira de Pablo. A Parte 1 do DVD faz um mergulho profundo na jornada musical do artista, marcando um capítulo significativo em sua trajetória artística.

