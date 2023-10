Pablo celebra 20 anos de carreira com DVD na Arena Amazônia, em Manaus

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2023 - 21:32 Compartilhe

Ele criou um gênero popular, o arrocha, e arrasta multidões pelo país. Em Manaus, é considerado Rei e, em retribuição ao carinho e reconhecimento ao público manauara, Pablo escolheu a capital do Amazonas para gravar o DVD comemorativo aos 20 anos de carreira, ontem (30/9).

Duas décadas trilhadas com voz única, agudo de tenor e formações em banda, Asas Livre e Grupo Arrocha, e uma trajetória solo iniciada em 2010, que alavancou o seu sucesso por todo o Brasil, o artista fez questão de apresentar seus grandes hits, fazendo uma viagem no tempo que compõe sua jornada musical.

No registro, ele recebeu a participação especial de Marília Tavares, o novo fenômeno feminino do sertanejo.

Durante três horas de show, o DVD contou com direção da produtora Macaco Gordo. No repertório, hits que consagraram a carreira do Rei do Arrocha. A saber:

“Tomara”, “Porque Homem Não Chora”, “Deixa de Caô”, “Agora”, “Ao Sabor do Vento”, “Bilu Bilu”, “Mega Sena”, “E aí, Bê”, “Fala a Verdade pra Ele”, “Quase Me Chamou de Amor”, “Imprevistos”, “Tudo ou Nada”, “Casa Vazia”, “Um Dia”, “Tá Fazendo Falta”, “Fui Fiel”, “Chora Não Bebê”, “Você Vai Ficar em Mim”, “Desapaguei”, “Pra Não Chorar Um Dia”, “Contato”, “A Casa ao Lado”, “Ponto de Partida”, “Perdeu Pai”, “Depois Não Reclama”, “A Cena”, “Me Liga Beijo Tchau”, “Vingança do Amor” e “Jogo Sedução”.

“Manaus sempre abraçou o meu trabalho com um carinho excepcional. Gravar aqui foi mais que uma retribuição aos meus fãs. É a simbologia de abraçar todo o Brasil, já que o Amazonas é o nosso patrimônio natural e também da cultura de povos que representam nossa terra”, declara Pablo.

