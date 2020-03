Pabllo Vittar sensualiza de roupa íntima na Austrália

Longe do pós-Carnaval brasileiro, a cantora Pabllo Vittar é só sensualidade nas redes sociais. No stories do Instagram, a cantora postou uma foto com uma peruca loira e vestindo apenas roupas íntimas. “E vamos de drag”, escreveu na imagem.

Pabllo é uma das artistas que marcaram presença na parada LGBT, em Sidney, na Austrália, neste fim de semana. Dua Lipa e Sam Smith também estiveram no evento.