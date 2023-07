Pabllo Vittar revela que se machucou em suruba: ‘Doeu muito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:21 Compartilhe

Pabllo Vittar revelou em entrevista à Blogueirinha que participou de uma suruba após cantar no Coachella em 2019. Na ocasião, a cantora contou que tomou todas, beijou muito na boca e fez parte de uma orgia. No meio do sexo, um homem pisou em seu dedão do pé, doeu bastante, e ela precisou arrancar a unha para curtir o show no dia seguinte.

“Eu já tinha ido no Coachella para cantar com o Sofi Tukker. Eles me chamaram para cantar, mas depois que eu cantei fiquei tão bêbada, só queria aproveitar. Festival fora do Brasil é aquela coisa, ninguém me conhece muito ainda… Fiquei doida”, disse Vittar.

“Em evento fora do Brasil eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior”.

Ao ser questionada se rola sexo a três, Pabllo disse: “Você lembra que eu tive que arrancar a unha do meu dedão? Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito! E no dia outro no show da Ariana, falei ‘não vou perder o show da pequena, arranquei minha unha, e fui com Deus. Não perdi.”

