Pabllo Vittar faz sua primeira live oficial

A cantora Pabllo Vittar faz na nesta sexta-feira (22) a primeira edição da “Live da Pabllo”, com transmissão no canal oficial da cantora no Youtube.

A apresentação terá como tema a “Festa do Pijama”, atendendo a pedido dos fãs e terá um repertório com músicas de todos os momentos de sua carreira até as faixas de seu álbum mais recente, “111”, lançado em março.

“Vai ser uma noite muito especial para todos nós. Vamos poder cantar, dançar e ainda arrecadar doações para ajudar quem precisa. Fico muito feliz em podermos nos unir e também em contar com marcas parceiras para essa transmissão. Separem seus looks com pijamas e pantufas para ‘sextarmos’ juntinhas, mas cada um de sua casa, na minha live”, comenta Pabllo Vittar.

Antes da performance começar, a live contará com um animado red carpet (tapete vermelho), que será comandado pelas cantoras Urias e a dj Mílian Dolla, no Instagram da cantora, às 19h30.