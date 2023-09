Pabllo Vittar faz desabafo emocionante sobre falta de interesse dos homens: ’Não me sinto amada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 16:47 Compartilhe

Pabllo Vittar, 29 anos, é conhecida como uma das maiores drag queens do mundo e uma das mais seguidas nas redes sociais. A fama trouxe o afeto dos fãs, mas quando o quesito é relacionamento amoroso, a situação muda por completo. Ainda vivendo a solteirice, a artista reclama a ausência de um amor.

Em entrevista para o site Glamour, publicada nesta sexta-feira, 29, a cantora fez um desabafo emocionante sobre relacionamentos, sexo e solidão, e contou que não consegue ver pessoas se amando verdadeiramente.

Pabllo lamenta não ter dos homens a mesma dedicação e afeto que recebe dos fãs e de sua família.

“Sempre fui livre sexualmente para falar o que sinto, mas não me sinto amada. Eu sei que tenho o amor dos meus fãs, porém não me sinto… Às vezes, me sinto um produto. A pessoa vai lá, compra, leva para casa e coloca na prateleira”, desabafou ela ao revelar que se sente usada por parceiros amorosos.

“Com os caras, não sei o que se passa… Acho que pensam que vão ficar comigo porque sou a Pabllo, que vão conseguir algo. Já passei por momentos assim. Agora que estou na estrada há algum tempo, consigo enxergar melhor. Eu me fechei e preferi seguir sozinha, mas não posso ficar assim para sempre”, completou a Drag queen.

