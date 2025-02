Pabllo Vittar fará abertura do show de Lady Gaga no Rio, diz colunista

Após muitas especulações, foi revelado, na última semana, o nome da atração internacional que vai se apresentar no palco do megashow gratuito a ser preparado na praia de Copacabana, zona sul do Rio, conforme vinha antecipando, em tom de mistério, o prefeito Eduardo Paes.

Fãs tranquilos com a certeza da vinda de Lady Gaga, e eufóricos pelo show, que está marcado para o dia 3 de maio, começou-se a especular qual artista nacional estaria com a diva no palco. Sobrou para ninguém menos que Pabllo Vittar. Os fãs logo trataram de pedir que a cantora fosse a atração de abertura, principalmente após a drag queen surgir nas redes sociais o hit “Abracadabra”, da diva internacional.

+Lady Gaga é a primeira atração de quatro megashows previstos para o Rio de Janeiro

+Lady Gaga confirma show no Brasil: ‘É uma grande honra’

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, em publicação nesta domingo, 23, Vittar vai, sim, ser a responsável por aquecer o público para a apresentação de Gaga.

Vale lembrar que Gaga e Vittar já fizeram uma collab. Foi em 2021, dividindo os vocais em Fun Tonight, faixa do álbum de remixes Dawn of Chromatica, da estrela americana.

Durante o megaevento, Gaga deve dar uma demonstração do seu mais novo projeto, “Mayhem”, com lançamento previsto para dia 7 de maio, quatro dias após o show. O novo material de trabalho tem 14 canções e conta com feats de Bruno Mars e o do DJ francês Gesaffelstein.

A confirmação da vinda da cantora ao Brasil foi feita pela própria Gaga, na última sexta-feira, 21, através das redes sociais, e confirmada pela organização do evento, durante coletiva de imprensa.

O show de Lady Gaga celebra oficialmente o início das atividades da plataforma “Todo Mundo no Rio”, criada pela Bonus Track, e que vai produzir um mega show por ano, pelos próximos quatro anos, sempre no mês de maio. O projeto é resultado de uma parceria com a Corona e conta com o apoio da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Ter Lady Gaga estreando a agenda de shows do Todo Mundo no Rio reforça a grandiosidade, a ambição e nosso compromisso em unir cultura, diversão e construção de legado para um novo futuro. Nossa agenda será diversa, plural e democrática. Além de grandes shows internacionais, podemos ter novas atividades ao longo do ano”, indica Luiz Oscar Niemeyer, sócio da Bonus Track.

A Bonus Track foi também a empresa responsável pelos shows de Madonna, em maio de 2024, e Rolling Stones, em 2006, ambos, assim como será Lady Gaga, realizados em estrutura montada nas areias de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, segundo a mesma estrutura: com passarela ligando o hotel ao palco.