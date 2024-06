Pabllo Vittar exibe look verde e amarelo para a Parada LGBTQIAPN+ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 15:16 Para compartilhar:

A cantora Pabllo Vittar mostrou seu look todo em verde e amarelo para o show que fará na Parada LGBTQIAPN+, em São Paulo. O evento é realizado neste domingo, 2, na Avenida Paulista.

Pabllo mostrou nas redes sociais seu cropped brilhante com a bandeira do Brasil no peito. A cantora é uma das principais atrações da Parada neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)

Na quinta-feira, 30, a artista tinha pedido para que os fãs fossem de verde e amarelo para o evento. Na época, ela declarou que a ideia era fazer brilhar novamente a bandeira do país.

A declaração era uma referência aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que usam as cores em manifestações à favor do bolsonarista. A artista se posicionou contra Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022.

“Filhas, quero convocar todas vocês a irem de verde e amarelo, pra gente fazer a nossa bandeira brilhar novamente. Eu vou fazer um show incrível para vocês. Espero vocês”, afirmou.