Pabllo Vittar é a próxima rainha mundial das drag queens, afirma New York Times

Matheus Almeidai Matheus Almeida https://istoe.com.br/autor/matheus-almeida/ 30/06/2024 - 15:51 Para compartilhar:

O jornal estadunidense New York Times comparou a brasileira Pabllo Vittar com a drag queen RuPaul em reportagem publicada neste domingo, 30. “RuPaul ainda pode ser a rainha das rainhas, mas o herdeiro da coroa global chegou”, afirma o texto.

Nascida na Califórnia em 1960, RuPaul ganhou popularidade nos EUA como modelo e cantora na década de 1990. Porém a fama global veio nos anos 2000 ao criar o RuPaul’s Drag Race, com o qual conquistou 8 prêmios Emmy de melhor apresentadora de reality show. Ela é hoje a maior vencedora da categoria.

+Pabllo Vittar faz pedido inusitado aos fãs para a parada LGBTQIAPN+

O RuPaul’s Drag Race é uma disputa de drag queens que já conta com 17 temporadas e 7 spin-offs apenas nos EUA. A marca foi vendida ainda para versões locais em 15 países. O Brasil ganhou sua própria edição em 2023, já renovada para uma segunda temporada.

Comparações com Pabllo

A reportagem do New York Times destaca porém que, sob algumas medidas, Pabllo Vittar já é maior do que RuPaul. A brasileira conta hoje com o triplo de seguidores das redes sociais e quatro vezes mais ouvintes no Spotify.

O texto destaca ainda as apresentações feitas pela drag queen brasileira em grandes festivais como Coachella e Lollapalooza, a performance nas Nações Unidas para o aniversário da Rainha Elizabeth e a participação no maior show da carreira de Madonna, no Rio de Janeiro.

As duas drag queens nunca se encontraram pessoalmente, porém RuPaul já desmentiu em sua rede social rumores sobre uma suposta disputa entre elas. “Eu amo e apoio Pabllo Vittar. Vergonha para vocês, trolls maliciosos do Twitter tentando criar uma rivalidade.”