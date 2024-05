Pabllo Vittar e Gloria Groove estão confirmadas na 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 15:21 Para compartilhar:

A organização da 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo divulgou, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, 23, os nomes de algumas de suas principais atrações para o evento. No próximo dia 2 de junho, a multidão vai tomar conta da Avenida Paulista, a partir das 10h, para celebrar uma das festas mais esperadas do ano pelo público.

Os organizadores do evento confirmaram os shows de Pabllo Vittar e Gloria Groove para a festa que vai levar uma multidão às ruas. Para 2024, a Parada tem o tema “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo – Vote consciente por direitos da população LGBT+”, que visa mobilizar a comunidade para assumir um papel ativo na escolha de seus representantes.

A novidade neste ano é que, pela primeira vez desde 1997, a Parada fará um trajeto diferente. Devido às obras que acontecem na Avenida Paulista, os trios percorrerão o lado ímpar da avenida. O público será orientado a entrar no evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra.

Confira a lista dos trios e suas atrações:

* Trio Amstel – Artista: Glória Groove

* Trio Burger King – Artista: Banda UÓ

* Trio Loreal Brasil – Artistas: Sandra de Sá e Ludmillah Anjos

* Trio Terra – Artistas: Tiago Abravanel, Filipe Catto e Minhoqueens

* Trio Vivo – Artista: Pabllo Vittar

