“Pabllo Vittar do tráfico” é preso no Rio

Um dos dos chefes do tráfico de drogas do Morro do Borel, conhecido como “Pabllo Vittar”, foi preso em flagrante na última terça-feira (19) enquanto ele saía de carro do morro. As informações são do G1.

Na ação, foram apreendidos 750 papelotes de cocaína, além de um celular e dinheiro. Segundo a PM, o traficante era responsável por realizar o transporte de drogas entre as comunidades pertencentes à facção Comando Vermelho.