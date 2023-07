Pabllo Vittar dá selinho em sósia e confunde fãs: ‘Quem é quem?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 13:59 Compartilhe

Pabllo Vittar teve um encontro com sua sósia Johann nos bastidores de um show no sábado, 22. O momento foi registrado nas redes sociais e a semelhança impressionou os fãs da cantora.

No Instagram, Johann compartilhou uma série de momentos com a artista, com direito a selinho. “Silvana e Mariana?”, brincou a sósia na legenda. Pabllo, por sua vez, marcou presença nos comentários, declarando: “Foi chic ontem mãe”.

A publicação está rendendo elogios e confundindo algumas pessoas. “Quem é quem aí? O encontro de milhões”, escreveu um seguir. “Como pode duas pessoas serem tão parecidas?”, disse outra. “A Pabllo e a Vittar”, brincou uma terceira.

Esse, entretanto, não é o primeiro encontro entre elas. “Foi muito legal, foi muito incrível, eu e a mãezinha, a gente se encontrou mais uma vez, sempre bom estar com ela, com todo mundo, energia maravilhosa, ela sempre me trata muito bem”, relatou Johann.

