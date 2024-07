Pabllo Vittar anuncia data do ‘Halloween da Pabllo 2024’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 20:00 Para compartilhar:

“Estou no melhor momento da minha vida pessoal e também da minha carreira”, avalia Pabllo Vittar, apontada como a “próxima grande drag queen do mundo” pelo jornal americano “The New York Times”. Recentemente, a artista anunciou a data do “Halloween da Pabllo 2024“, evento que comemora seu aniversário e será realizado com data única no dia 1 de novembro, na Vibra São Paulo.

“O Halloween da Pabllo é uma festa bastante esperada por mim e pelos meus fãs. Já virou tradição todo ano comemorarmos juntos. E desta vez será exatamente na data do meu aniversário e ainda mais especial com tudo o que está acontecendo”, afirma Pabllo.

Em meio à turnê do volume 2 do Batidão Tropical, um dos projetos mais importantes da artista, a drag queen nascida do Maranhão viu seu nome ganhar as paradas musicais de todo o mundo batendo recordes com a música “Alibi”, parceria com a irani-neerlandesa, Sevdaliza, e a francesa Yseult. Em maio, foi destaque no show histórico realizado por Madonna na Praia de Copacabana.

Além de figurar na lista de músicas mais ouvidas do mundo com “Alibi”, Pabllo também tem colhido frutos de “São Amores”, regravação presente no álbum Batidão Tropical Vol. 2. A faixa viralizou em toda a América Latina, conquistando países como Colômbia, Chile e Uruguai, e até foi usada na comemoração do título da Copa América pela Argentina.

O início das vendas dos ingressos para o Halloween da Pabllo será anunciado em breve.