PA: Polícia prende influencer acusada de usar notas de dinheiro falso para bancar vida de luxo

A influencer Joane Coutinho, de 25 anos, foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (17), em Uruará (PA). Ela é acusada de realizar compras com notas falsas de dinheiro e de banca uma suposta vida de luxo com o dinheiro falsificado. As informçaões são do G1.

Nas redes sociais, a jovem se autointitula ‘A menina da toalha’ por postar fotos usando apenas o adereço. Nas publicações, Joane coloca conteúdo sobre a rotina e também mostra o filho. Ela foi presa quando tentava fazer compras no comércio local usando dinheiro falso.





Os comerciantes locais procuraram a polícia ao perceberem que foram enganados. Agentes encontraram Joane na cidade com outras notas falsas. Ela foi detida e levada a uma unidade policial para ser fichada.

No Instagram da jovem, seguidores mandaram diversas mensagens sobre a prisão e começaram a chamá-la de “gatinha da nota fake”.