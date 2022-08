PA: Mulher é morta a tiros; vítima teve orelha arrancada um dia antes

Da Redação 05/08/2022 - 14:37 Compartilhe

A jovem Carla Priscila Cândido da Silva, de 29 anos, foi morta a tiros em Uruará (PA), na terça-feira (2). De acordo com a Polícia Civil, um dia antes de ser morta, a vítima teve uma das orelhas arrancada por uma mordida da ex-companheira do atual namorado dela. As informações são do G1.

Ainda segundo as investigações, o suspeito do assassinato é um homem. Testemunhas relataram que Carla conversava na rua com outras duas mulheres quando um suspeito chegou ao local em uma moto, sacou uma arma e atirou pelo menos duas vezes contra ela.

A jovem foi atingida no tórax e no braço esquerdo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o G1, a polícia não informou se a ex-mulher do namorado de Carla é apontada como suspeita. O caso é investigado pela delegacia do município de Uruará (PA).